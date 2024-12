361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo in lacrime: rivela un evento che l’ha traumatizzato

Leggi su 361magazine.com

parla di unche: la confessione. Il modello scoppia inSpolverato da diverse settimane è al centro di innumerevoli rumor dopo l’ingresso in Casa della mamma di Shaila, Luisa. Il giovane modello ha deciso di prendere le distanze dalla ballerina ma nel frattempo sta vivendo un periodo difficile all’interno del programma televisivo di Mediaset.Leggi anche Pillole di gossip, i protagonisti della settimana: dalla dedica di Cecilia al padre alla bionda misteriosa con BonolisIl racconto del gieffinoNelle ultime orechiacchierando con Le Non è la Rai ha ripercorso unchedichiarando:“Quella cosa. non ce la faccio. Ho paura, ho paura di riviverlo e farci i conti, di impazzire. Ho paura di impazzire.