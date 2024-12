Ilrestodelcarlino.it - Esplosione villetta a Casalbaroncolo (Parma): 3 feriti gravi

, 22 dicembre 2024 – Un’ha devastato una, una frazione di: l’edificio ha subito dannissimi, la facciata è crollata su entrambi i piani. I soccorritori sono al lavoro; sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento il bilancio parla di tre: due persone rimaste ustionate e una estratta viva dalle macerie. Sono stati portati d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Maggiore di. Nel rustico di campagna vivevano in totale quattro persone: una è rimasta incolume. Lo scoppio è avvenuto in mattinata, verso le 11, probabilmente causato da una fuga di Gpl. L’abitazione si trova nella campagna tra Sorbolo e il capoluogo parmense: le prime informazioni riportavano che l’incidente fosse avvenuto a Casaltone. Notizia in aggiornamento