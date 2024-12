.com - Controlli di Natale anti borseggi: 17 arresti

I carabinieri hanno rafforzato le operazioni di controllonel centro storico e nelle linee della metropolitana in vista delle festività natalizie. L’obiettivo è garre maggiore sicurezza ai cittadini e ai numerosi turisti presenti in città. Questi interventi, condotti in collaborazione con la procura di Roma, hanno portato all’arresto di 17 persone, tutte gravemente sospettate di furto aggravato. Le attività hanno interessato le principali aree di aggregazione e le linee metro, dove i militari hanno fermato diverse persone in flagranza di reato. Le vittime, sia residenti che turisti, hanno potuto presentare regolare denuncia grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine.in centro città contro iNel cuore della Capitale, i carabinieri hanno eseguito numerosi, dimostrando un’efficace attività di contrasto al fenomeno dei