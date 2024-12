Ilfattoquotidiano.it - Contaminazione nell’ex centrale di Casaccia, M5s: “Ministeri chiariscano sui ritardi nella comunicazione e su conflitto di interessi”

Dalla tempistica con cui Sogin ha notificato ladi un operaio, avvenuta il 21 novembre 2024 al Centro di ricerca (exnucleare) di, alla periferia nord di Roma, fino al ruolo del capo della segreteria tecnica del ministero dell’Ambiente “dipendente di Sogin, ma in comando al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica”. C’è anche questo nell’interrogazione a risposta in Commissione, appena depositata dal deputato del Movimento 5 Stelle, Enrico Cappelletti e firmata anche dal vicepresidente della Camera Sergio Costa e le parlamentari Emma Pavanelli e Ilaria Fontana. I quattro deputati chiedono ai ministri dell’Ambiente e delle Imprese e del Made in Italy, spiegazioni e aggiornamenti su quanto avvenuto nel Centro di ricerca dove, come comunicato dall’Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) lainterna subita dal lavoratore è risultata principalmente dovuta ad “americio”, elemento metallico radioattivo e non a plutonio.