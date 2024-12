.com - Concerto Natale in Senato, La Russa dona al Maestro Muti la tradizionale campanella – Video

(Adnkronos) – “Per me è un onore, alla presenza del Presidente della Repubblica, che mi permetto ancora una volta di ringraziare, consegnarle in segno di gratitudine e di ammirazione lacon cui di solito si cerca di riportare la tranquillità inquando è un po’ in ebollizione, ma è anche un suono che nelle sue mani può diventare dolcissimo”. Lo ha sottolineato il presidente del, Ignazio Lando alRiccardolacon la quale vengono diretti i lavori d’Aula, al termine deldia Palazzo Madama che ha visto esibirsi l’Orchestra Luigi Cherubini. “C’è un’Italia straordinaria, nascosta, ma che è la vera Italia. Io sono fiero di loro, perché loro danno un senso a tutta la mia vita di musicista: dobbiamo pensare a loro, che rispettano le Istituzioni, perché rispettando le Istituzioni si raggiunge un obiettivo comune a tutti.