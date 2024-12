Capodanno 2025, Italia secondo paese più gettonato dopo la Spagna

Leggi su Ildenaro.it

Anche quest’anno si conferma la tendenza degli europei a trascorrere il Natale in famiglia e ad approfittare delle vacanze di fine anno per viaggiare e scoprire nuove destinazioni.il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, le ricerche di voli per la fine di questo 2024 sono aumentate del 16%, mentre quelle di hotel del 19% rispetto alla fine del 2023. E molti europei che desiderano trascorrere ile l’inizio dellontano da casa, lo faranno in, grazie anche al clima non troppo rigido, all’offerta culturale delle città tra musei, mostre e iniziative per le feste, alla ricca gastronomia e agli ottimi alberghi, con prezzi più convenienti rispetto ad altri paesi, tanto da farci diventare ilpiù ricercato su Jetcost per l’inizio deldietro solo allae davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito.