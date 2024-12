Ilrestodelcarlino.it - Cannabis demonizzata: "Con il ddl a rischio 30mila posti di lavoro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stretta sull’uso di sostanze stupefacenti, specialmente quando si è alla guida. La riforma dell’articolo 187 del Codice della strada prevede infatti delle novità in merito all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope: risultare positivi al test, e non necessariamente essere trovati alla guida in uno stato di alterazione psico-fisica, sarà sufficiente perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni. Non sono compresi i consumatori diterapeutica: nessun divieto assoluto di guida per tali pazienti, ma una necessaria ponderazione caso per caso, in base allo stato di salute del singolo e alle terapie somministrate". Alessandro Pavoni è chimico e titolare dell’azienda Delta 9, oltre che socio dell’associazione Canapa Sativa Italia: "Penso che l’attuale tentativo di repressione del governo nei confronti della canapa presenta controindicazioni per un’economia di tipo locale che fornisce 30.