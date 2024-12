Calciomercato.it - Cambiaso e Yildiz via insieme dalla Juventus: plusvalenza record

Leggi su Calciomercato.it

nel mirino di un grande club, assalto doppio alla: il doppio affare genera un incasso pazzesco per i bianconeriCon il calciomercato di gennaio sempre più vicino, si intensificano rumours e trattative di vario genere che tengono con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Non si parla soltanto dei possibili acquisti delle squadre italiane, ma anche dei nomi in uscita, quelli finiti nel mirino delle grandi società. Per i quali, inevitabilmente, i nostri club hanno un po’ di preoccupazione che monta.via– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La, per esempio, è divisa tra la necessità di acquisti importanti, quella, forse, di qualche cessione pesante, e la volontà, però, di trattenere i propri gioielli.