Betis – Rayo Vallecano | Scrivere gli scopi del 2025 | anteprima analisi previsione e previsione

vogliono finire il 2024 sapendo perché combatteranno nel. Se gli uomini di Pellegrini vincono, lotteranno per le posizioni europee e ilpenserà che la permanenza sarà il loro film. Se gli uomini di Iñigo trionferanno, potranno sognare di vivere serenamente nei prossimi mesi e i biancoverdi vedranno un muro tra le loro aspirazioni europee e la realtà. Un ultimo sforzo prima delle polveriere. Come arriva il: Dopo aver centrato l'obiettivo di passare il turno in Conference e Coppa e dopo due ottimi risultati nella Liga contro Barça e Villarreal, la squadra di Pellegrini vuole chiudere l'anno con una vittoria davanti al pubblico di casa per inserirsi a pieno titolo nel lottare per i primi sei posti.