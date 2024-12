Lanazione.it - Ancora intoppi e ritardi . Quattro mesi di proroga per i lavori alla piscina Fedi

PISTOIAMassima attenzione, in questi giorni, su quello che succede nella parte di impianti sportivi nella zona di viale Adua e limitrofi. Ed una brutta notizia, che si aggiungechiusura dell’Auditorium, arriva per lae palestra "Silvano" che, oramai da più di tre anni, è al centro di un importante progetto di ristrutturazione di diversi milioni di euro grazie ai fondi Pnrr ma che si sta prolungando molto più del previsto: originariamente, infatti, idovevano essere già conclusi da più di dodicie i nuovi impianti già in funzione. E’ notizia delle ultime ore, infatti, che è stata approvata la nuova concessione diall’azienda che si è aggiudicata l’appalto, ovvero il "Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e servizi", di ulteriori 120 giorni () per poter completare le opere necessariechiusura del cantiere, anche se i punti interrogativi restano molto grossi.