AlbaniaMeloni | domani vedremo come fare

11.00 "Mi pare un fatto che l'oggetto del processo" Open Arms "a Salvini fossero le sue scelte politicheministro dell'Interno piuttosto che effettivi reati,e sicuramente la giurisdizione in questo caso è stata usata per condizionare la politica".Così la premier nelle dichiarazioni finali alla stampa alla fine del vertice Nord-Sud in Finlandia. Meloni annuncia peruna riunione per vedere"procedere sul protocollo Albania"."Mi pare che la Cassazione ci abbia dato ragione (.),è diritto dei governi stabilire i 'Paesi sicuri'"