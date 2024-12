Thesocialpost.it - Aggressione Omofoba a Milano: coppia attaccata mentre passeggia per strada

Leggi su Thesocialpost.it

Negli ultimi giorni, un episodio di violenzaha sconvolto la città di, alimentando un crescente timore per la sicurezza delle persone LGBTQ+ nella regione. Questo tragico evento sottolinea la necessità di una maggiore consapevolezza e azioni concrete per combattere il clima di odio e discriminazione.L’episodio choc che ha scosso la cittàUna tranquillata serale si è trasformata in un incubo per unanella vivace città di. I due, che stavano semplicemente godendosi il fresco della sera in uno dei parchi pubblici, sono stati improvvisamente avvicinati e brutalmente attaccati da un gruppo di individui. Le testimonianze descrivono un’violenta e apparentemente premeditata, mirata esclusivamente alla loro identità sessuale.L’incidente ha scatenato un’ondata di indignazione, sia tra i cittadini che a livello nazionale.