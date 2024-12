Ilrestodelcarlino.it - A Rio Saliceto arriva il gospel

Oggi alle 18 al teatro comunale di Rioè in programma il concerto del Duke Fisher Heritage Singers, cheda Atlanta. Diretto da Nathaniel Fisher, questo quartetto riesce a far respirare l’atmosfera autentica delle chiese del sud degli Stati Uniti d’America. Nathaniel è un talentuoso pianista, cantante e direttore di coro di New Orleans che, dopo aver vissuto e lavorato per molti anni nella sua città di origine New York, si è trasferito ad Atlanta e ha fondato una corale, da cui ha estratto le voci migliori per creare "The Heritage Singers". Il concerto, che percorre ildalle sue tradizioni spiritual ai temi più famosi ormai anche nel nostro paese, è un distillato di pura energia e gioia. Il direttore, animato da profonda fede, crede che musica e voce vadano condivisi, trasmettendo gioia di vivere.