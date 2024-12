Tg24.sky.it - Vicenza, badante accusata di aver ucciso un'anziana. Si indaga su altre tre morti sospette

Ieri si è avvalsa della facoltà di non rispondere di fronte al gip nell’udienza di convalida dell’arresto, Paola Pettinà, la 46enne di Sandrigo () che si spacciava per operatrice sociosanitaria ed èdell’omicidio volontario aggravato di una 81enne, Imelda Stevan, e diquattrodi anziani cui somministrava dossi massicce di benzodiazepine e di altri farmaci ad azione neuro-depressoria. La donna è stata arrestata mercoledì sera dai carabinieri del nucleo investigativo di, proprio all’uscita di una farmacia dove aveva comprato dello Xanax da cui era dipendente e che somministrava agli anziani, e portata nel carcere di Montorio, a Verona. Chiede verità la famiglia dell'81enne deceduta dopo le cure della donna: "L'abbiamo portata in ospedale tre volte, non sapevamo cosa avesse era spenta.