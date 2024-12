Lanazione.it - Uccisi dal monossido, i sospetti sulla caldaia. Nessun controllo dal 2019

Firenze, 21 dicembre 2024 – Unaimpiantata nel, probabilmente in occasione di una ristrutturazione di una bella villa in stile toscanocollina di Poggio Imperiale. Ma a parte le certificazioni del collaudo, risalenti appunto a più di cinque anni fa, la squadra mobile della questura di Firenze non ha trovato altra documentazione che attesti le revisioni annuali dell’impianto imposte dalla legge. Le ricerche del registro dei controlli - anch’esso obbligatorio - continuano, ma intanto prendono consistenza le prime ipotesi investigative. E’ stata la cattiva manutenzione a causare la tragedia di via San Felice a Ema 33, dove hanno perso la vita Matteo Racheli, 49 anni, suo figlio Elio di 11, la sua compagna Alcione Margarida, 46 anni? L’unica sopravvissuta è la figlia della coppia, una bimba di sei anni ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale pediatrico Meyer.