Amica.it - Tre consigli smart e altrettante idee outfit per sfoggiare le ballet flats durante le Feste

Quando ci pensiamo lo facciamo sempre associandoprimaverili o autunnali. Invece anche i look invernali con ballerine possono essere un’ottima opzione per indossare in modo diverso ciò che si ha già nell’armadio. Soprattutto adesso che fioccano le occasioni speciali comecon amici e parenti e cene aziendali. Ma anche nel tempo libero. Sela stagione fredda troviamo il modo di mettere anche décolletée e mocassini, perché non prendere in considerazione anche le loro cugine in versione flat o ultra femminile. Dopo tutto si tratta di un tipo di scarpe adatte a tutte, pratiche, comode e assolutamente di tendenza, sia nella variante classica che in quella Mary Jane con cinturino.