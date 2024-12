Ilgiorno.it - Tramandare una storia

Bises Trovo sia triste e ingiusto quando unache porta con se un pizzico di cultura e amore piano piano si affievolisce e rischia di essere avvolta dal buio. Perché passano gli anni, chi ne è stato protagonista va avanti con la propria vita e improvvisamente si smette di parlarne. Solo la ricerca e l’interesse per quel che fu possono far riemergere aneddoti e ricordi in modo da trasmettere ancora e ancora ciò che è stato. Galtrucco è un esempio positivo della volontà di non dimenticare un luogo che ha costruito l’immaginario elegante e raffinato di una Milano da salotto. Il negozio di tessuti di Galtrucco sotto i portici meridionali di Piazza Duomo dal 1923 se lo ricordano in molti, anche io da bambino, e nonostante dal 2001 l’azienda si occupi di tutt’altro, quel cognome ancora evoca un mondo sepolto e che manca.