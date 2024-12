Ilrestodelcarlino.it - Toyota, perquisizioni in diverse ditte. Acquisiti documenti: si stringe il cerchio

A breve, forse già dal mese prossimo, potrebbero esserci iscrizioni nel registro degli indagati per l’esplosione alladi Borgo Panigale. Procede l’inchiesta della Procura per quanto accaduto il 23 ottobre scorso, quando uno scoppio provocò la morte di due lavoratori, il 34enne Fabio Tosi e il 37enne Lorenzo Cubello. A quanto si apprende, gli investigatori, coordinati dalla Procura di Bologna, stanno acquisendoe svolgendo delleinche hanno partecipato all’installazione e alla manutenzione dell’impianto di climatizzazione che esplose il giorno del disastro, in vista dell’ampliamento dell’incarico ai consulenti già nominati per lo svolgimento di attività tecniche irripetibili. Si sta provando a ricostruire, nella maniera più dettagliata possibile, tutta la storia dell’impianto: si stanno letteralmente mettendo insieme i pezzi per permettere ai consulenti di ricostruire come era l’impianto stesso sulla base dei reperti trovati dopo l’esplosione.