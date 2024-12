Universalmovies.it - Stranger Things | Riprese terminate per la stagione finale

Leggi su Universalmovies.it

L’ultimo ciak alladiè stato ufficialmente dato, a riferirlo il co-creatore dello show Ross Duffer.Con una release su Netflix fissata per una data generica nel 2025, l’ultima avventura della famosa serie tvchiude i battenti sul set e si avvia ad una lunga fase di post-produzione. Il co-creatore e co-showrunner Ross Duffer (l’altro è il fratello Matt) ha deciso di postare sui social alcune immagini dal backstage, ma anche un lungo e sentito ringraziamento a cast e troupe.S5 Ross Duffer su InstagramRaccontiamo questa storia da quasi un decennio, ormai. Numerosi membri del nostro cast si sono uniti a noi quando erano bambini, di dieci o undici anni. Per loro non è stato solo uno show – è stata una parte cruciale della loro infanzia.