Riforma della disabilità: avviata la sperimentazione del progetto di vita personalizzato

Il Governo ha avviato una svolta epocale per il sostegno alle persone con, introducendo una nuova valutazione multidimensionale e ildie partecipato. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto prevede l’attivazione di questadal 1° al 31 dicembre 2025. L’obiettivo punta a migliorare l’autonomia e la qualitàdei beneficiari, eliminando ostacoli burocratici e garantendo un approccio più umano e inclusivo. Le province coinvolte nellaLainteresserà le province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Le regioni partecipanti riceveranno fondi dedicati per sostenere l’iniziativa, con Lombardia, Toscana e Campania in testa per gli stanziamenti. Questo programma mira a testare l’efficacianuova metodologia, promuovendo un modello che potrebbe diventare un punto di riferimento per l’intero Paese.