Problemi di spazio? Ecco l’albero di Natale più piccolo della storia

Molti decidono di ricorrere a alberi diin versione ridotta per renderli compatibili con i loro spazi: in questo caso non c’è alcun rischioDieci micrometri. Piùdi dieci volte rispetto alla larghezza di un capello umano, invisibile a occhio nudo, ma carico di significato. È questa la dimensione deldistampato in 3D piùal mondo, nato dalla creatività e dalla precisione di due ricercatori dell’Università di Maastricht.didipiù(Screenshot X) – Cityrumors.itAdrián Seijas Gamardo, ricercatore spagnolo, racconta che l’idea è germogliata durante il brunch didello scorso anno. In quel momento, un servizio televisivo spagnolo aveva catturato la sua attenzione.Un artigiano di Vilagarcía de Arousa aveva coltivato il piùalbero dinaturale, alto appena pochi centimetri.