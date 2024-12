Liberoquotidiano.it - "Per chi sarà l'anno della svolta amorosa". Oroscopo, la previsione di Branko segno per segno per il 2025

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il 2024 è stato unmolto difficile sotto tanti punti di vista? Sperate in unmigliore?, il re degli astrologi, ha diffuso le prime anticipazioni dell'del prossimo. E per alcuni segni potrebbe trattarsidefinitiva. Ariete, per esempio, dovrà attendere marzo per vedere qualcosa in pentola. "Fino alla fine, fino a dicembre del prossimo, respirerai un'atmosfera allegra e le stelle ti renderancora più disponibile, aperto a nuovi incontri", ha predetto. Per Toro, invece, il prossimol'dell'amore. "Nelti lascerai andare all'amore, che occupa un posto davvero importante nella tua vita. Scoprirai una nuova spiritualità e forse avrai voglia di sposarti o esplorare di più", ha spiegato l'astrologo. Gemelli è uno di quei segni che potrà compiere unanel: "Riuscite a concretizzare i vostri sogni e a realizzare il vostro destino.