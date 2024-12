Anteprima24.it - ‘Party del Sorriso’, la nona edizione a Villa Domi con i ragazzi “Speciali“. Premio ‘Cuore d’Oro’ al cantante Gabriele Esposito

Tempo di lettura: 4 minutiSi svolgerà aEventi, il “Party del Sorriso 2024 , speciale “Merry Christams”. L’evento si terrà domenica 22 dicembre alle ore 18:00 presso l’incantevole location disituata a Napoli salita Scudillo 19/A. Una location suggestiva ideale per un evento di questo genere. Un appuntamento tradizionale dedicato ai” con la partecipazione di: vip, artisti, attrici, modelle, cantanti, giornalisti, fotografi ,blogger Super Eroi Clow in corsia e Majorette per una serata all’insegna dell’inclusione sociale e del sorriso. La manifestazione ha come obiettivo sensibilizzare e regalare emozioni attraverso l’arte, la musica e il divertimento. In questasi festeggerà anche la guarigione dopo un terribile incidente stradale e il ritorno ai grandi eventi di Angelo Iannelli il king del sorriso ideatore e curatore della kermesse.