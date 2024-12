Ilgiorno.it - Monza, nelle case popolari di via Filzi coi secchi in casa a ogni pioggia: “Muffe sui muri e acqua dal tetto”

– Vivono con la muffa in tutte le pareti die con l’che gocciola sul letto matrimoniale e nel bagno. La situazione per una famiglia delledi via Fabio6 è davvero critica, e sta toccando l’esasperazione. “Qui è da anni che è umido – spiega Caterina Cammerere, che vive nell’appartamento con la famiglia – e ci dicevano che fosse dovuto alla condensa. Adesso, da qualche tempo, la situazione si è aggravata, tutte le pareti sono piene di muffa e quando piove filtra l’nella camera da letto mia e di mio marito, e anche in bagno”. “Data la situazione – prosegue –giornate piovose sono costretta a ricoprire il letto di cellophane. A causa dell’intensa umidità abbiamo dovuto anche buttare parecchi vestiti che si sono ammuffiti”. In tutta probabilità il problema è dovuto alla consunzione della copertura dello stabile, per cui sarebbe necessario un rifacimento delo un controsoffitto.