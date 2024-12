Quotidiano.net - Manovra 2025 e auto aziendali: cosa cambia. Rischio stangata sull’Irpef

Roma, 21 dicembre 2024 – Diventano fiscalmente più costose lein fringe benefit ai dipendenti, e diminuisce quindi la loro appetibilità, con leelettriche decisamente più avvantaggiate rispetto alle altre alimentazioni. La Camera ha votato la fiducia sullafinanziariae tra le novità rilevanti vi è il nuovo regime in vigore dal 1° gennaioper la gestione dellein fringe benefit concesse ad uso promiscuo. La modifica fiscale contenuta nel provvedimento introduce novità che colpiranno anche gli ordini effettuati nel 2024, trasformando quello che era un benefit in un potenziale boomerang economico sia per i dipendenti sia per il Fisco stesso. Il tutto nell’ambito della volontà del legislatore di raggiungere obbiettivi di transizione ecologica ed energetica, anche al fine di porre in essere adattamenti legati almento climatico.