L’ossessione di Giorgia Meloni per i nemici, una paranoia politica perenne

Il teatro dellaitaliana si arricchisce ogni giorno di nuovi protagonisti e antagonisti, ma mai come sotto il governo disi è visto un simile carosello di. L’elenco è interminabile, quasi ossessivo: un susseguirsi di figure, istituzioni e idee che la presidente del Consiglio individua come ostacoli, avversari o cospiratori. Questo atteggiamento non è soltanto una strategia, ma sembra rivelare un tratto più profondo, radicato nella psicologia del potere.Un registro deivario e compositoDagli avversari nazionali agli interlocutori internazionali, il registro deiè vario e composito. Tra i più citati, Roberto Saviano, accusato di attaccarla per interesse personale; Elly Schlein, leader del Partito democratico, derisa per la sua presenza ai Pride; Emmanuel Macron, presidente francese, tacciato di neocolonialismo; e persino Ursula von der Leyen, con cuiha scelto di non collaborare per la sua rielezione alla guida della Commissione europea.