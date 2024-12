Quotidiano.net - L’Albania chiude TikTok dopo l’omicidio di un 14enne

Roma, 21 dicembre 2024 –bandisce. Il premier Edi Rama ha annunciato che il governo bloccherà l’accesso alla piattaforma social frequentata dai giovanissimi a partire dalle prime settimane del 2025 e per almeno un anno. “Sta prendendo in ostaggio i nostri figli”, ha detto il primo ministro, illustrando le nuove misure per la sicurezza dei ragazzi nelle scuole. La stretta suarriva un mesedi una Tirana, ucciso a coltellate da un coetaneo a pochi passi da scuolaun diverbio montato sui social. Secondo ‘Albanian Times’ si tratterebbe del quarto giovane vittima della violenza dei pari. Ragazzo ucciso da un coetaneo: la lite sui social Il 15 novembre scorso in una scuola di Tirana scoppia una lite fra un gruppo di 14enni per motivi definiti “banali”.