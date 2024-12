Ilrestodelcarlino.it - La zona rossa. Braccialetti e cinque varchi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Niente borracce, bastoni telescopici che si allungano per fare selfie, bottiglie, bombolette spray, miccette che esplodono. E passeggini", Luca Cimarelli, presidente di Ferrara Tua, è categorico. "Si tratta di un grande evento e anche in questo caso valgono tutte le regole per le manifestazioni dove ci sono migliaia di persone. Che si riverseranno in piazza, nell’area". La macchina della sicurezza già da giorni è in funzione perché la festa proceda su un tappeto rosso. Gli orari. Alle 20 si chiudono iper dare la possibilità di svolgere l’opera di bonifica dell’area. Ci vorrà circa un’ora. A quel punto, quando le forze dell’ordine avranno terminato e verrà dato l’ok, verranno aperti i cancelli intorno alle 21,15. La novità. Per chi deve andare in uno degli undici alberghi che vanno a ricadere nell’areasono stati studiati appositi