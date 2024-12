Ilrestodelcarlino.it - Jesi, c’è lo spareggio contro Paperdi Caserta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A volte ritornano: la Juvefirmata, Damiano Cagnazzo, origini maceratesi,no d’adozione, uno dei coach più amati e stimati dal pubblico aurorino, per la prima volta da avversario al PalaTriccoli. Ecco serviti solo alcuni dei tanti motivi di richiamo per General Contractor -di domani (Palatriccoli ore 18) ultimo appuntamento casalingo del 2024 con il basketno. Due squadre appaiate in classifica stessi punti stesso record (8 vinte 8 perse) identico percorso stagionale, avvio ai limiti del disastroso (una vinta 4 perse,una vinta 6 perse) seconda parte del girone ascendente. Numeri alla mano la sfida di domani assume i contorni di un momentaneoanticipato tutt’altro che decisivo, per dare corpo e sostanza alla scalata di quel fatidico sesto posto finale traguardo minimo che, se non altro, garantirà a chi se lo assicura, la permanenza in categoria per la prossima stagione.