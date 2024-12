Ilfattoquotidiano.it - I ricercatori precari protestano contro la riforma Bernini a Milano: “Non abbiamo futuro, ma senza di noi l’Università non va avanti”

“Siamo in stato di agitazionelaperchézza ancora di più il lavoro di ricerca in un contesto di tagli trentennali alda parte di governi di centrosinistra e centrodestra”. Lo dicono i dottorandi, le assegniste di ricerca e le studentesse dell’assembleaa universitaria che questo pomeriggio hanno manifestato dentroStatale diil ddl. “Una misura che peggiora una situazione già tragica” racconta Sara, assegnista di ricerca in sociologia. “Lo stipendio base per un ricercatore è di 1400 euro – aggiunge – significa non potersi permettere di programmare un”. Una cifra che per i dottorandi scende a 1200 euro. Eppuredi loro “si blocca” come spiega Sergio, dottorando. Il rischio con laè che la situazione diventi sempre piùa.