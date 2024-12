Ilnapolista.it - I club iniziano a tirare il freno sulle commissioni agli agenti: rispetto al 2023 sono diminuite del 20% (CalcioeFinanza)

Leggi su Ilnapolista.it

Leper glisportiviin calo. A rivelarlo è, che ha calcolato le spese deiai procuratori sportiviall’annata del. I– che sicuramente in giro per l’Europa, a parte i soliti noti, hanno meno soldi – stanno iniziando ad entrare nella forma mentis per la quale sarebbe ingiusto fare assegni così largivi ai vari entourage dei calciatori. De Laurentiis addirittura disse che dovessero essere ia fare le veci, gli interessi particolari dei propri tesserati. Forse una verità potrebbe risiedere nel mezzo.In calo le: ribasso del 20%alDi seguito quanto riportato dal noto portale sportivo-finanziario:“Dopo unda record, le spese per glia livello globale subiscono un calo. Infatti, la cifra totale che ihanno speso nel 2024 è pari a 709,6 milioni di dollari (al cambio attuale, 683,4 milioni di euro).