Draghi contro i salari bassi punta al cuore della cultura europea

Sembra che finalmente, alcune delle questioni che minano lo stile di vita europeo siano riconosciute anche dagli esponenti più autorevoli del mondo economico e finanziario. Si tratta di una conquista tutt’altro che scontata, e che può generare un grande cambiamento di “paradigma”, come si usa dire.Qualche giorno fa, l’ex premier italiano Marioha affermato, durante il proprio intervento al Cepr (Centre for Economic Policy Research), come riportato dalla stampa, che “il modello economico basato sunon è più sostenibile.Detto in soldoni e con molta meno eleganza istituzionale: l’Europa non può continuare a perseguire una strategia da Paese in via di sviluppo. Perché è esattamente questa la strategia di quei Paesi che, non potendo contare su sufficiente ricchezza interna,no la propria strategia di politica economica sul mantenimento dei(così da incentivare gli investimenti condotti dai giganti economici del mondo),ndo sull’export (non potendo vendere abbastanza prodotti e servizi all’interno del proprio perimetro nazionale).