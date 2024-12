Lanazione.it - Cgc al Capannino di Follonica : "Sognare ma con attenzione"

Su una pista storica per cercare di riscrivere una storia, magari dai contenuti meno fastosi, ma comunque importanti. Un Gb Mec Cgc Viareggio rinfrancato, dal fondamentale successo col Montebello, scende stasera aldi Follinica. Al fianco della squadra ci sarà, come sempre, Nicola Palagi l’uomo che questo Cgc l’ha costruito pezzo dopo pezzo. Palagi lei era il capitano di quel Cgc che, da underdog, ebbe l’ardire di sfidare il Follinica degli invincibili in ben due finali scudetto. "Che ricordi, in parte forse amari, ma anche da difendere con orgoglio. Quel Follinica era forse la squadra più forte della storia dell’hockey e noi, con tanto entusiasmo e con una città dietro ad incitarci, provammo a sgambettarlo. In una occasione lo scudetto l’abbiamo veramente sfiorato". Venendo a stasera, che partita sarà? "Una partita molto difficile contro una squadra forte ed esperta.