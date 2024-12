Cenone di Natale | spesa di 32 miliardi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.20 Per ildigli italiani spenderanno 3,2 mld di euro, 300milioni in più dello scorso anno e 500mln più delpre-Covid. L'impennata nellaè determinata dagli aumenti generalizzati dei prezzi,delle tredicesime e degli occupati nell'anno. E' quanto sostiene Confcooperative con un'indagine sulla propensione allae ai consumi degli italiani nel. Salgono le 13esime a 51,3 mld in virtù dell'andamento dell'occupazione e al minor impatto Cig, ma retribuzioni e spese vengono erose dall'inflazione.