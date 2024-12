Quotidiano.net - Bonus manovra 2025: ecco quelli previsti per aiutare le famiglie

Roma, 21 dicembre 2024 – Laè ormai in dirittura di arrivo, nonostante i ritardi, tra emendamenti promossi e proposte bocciate. Il governo ha infatti ottenuto la fiducia alla Camera con 211 voti favorevoli e contrari 117, sebbene si attende ancora il voto finale sul provvedimento previsto nella serata di oggi (e comunque l’ok definitivo del Senato che arriverà dopo Natale). Tra provvedimenti su stipendi, pensioni e detrazioni,cosa cambia per ifamiglia.bebè Tra ifamiglia troviamo innanzitutto ‘Carta per i nuovi nati’, un contributo una tantum di 1.000 euro destinato ai neo genitori con un Isee inferiore a 40mila euro. Questo aiuto, pensato per coprire le spese essenziali legate al neonato, si inserisce in un quadro più ampio di misure per la natalità.