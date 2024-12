Lortica.it - Blassy, nuda e scalza: tra disavventure, fortuna e caos globale

Avevamo lasciato la nostra sollecitatrice astrale e contorsionista prensile, accompagnata dal mago Merloy, nella grande città del gioco, Las Vegas (i prati), per il grande spettacolo all’Encore Theatre sulla Strip Road.Arrivarono a bordo di una limousine bianca avorio, e per non pagare il biglietto, il taccagno Merloy nascosenella valigetta dello spettacolo. Durante lo scarico dei bagagli, uno degli addetti del teatro, distratto, caricò la valigetta al contrario proprio mentrestava urinando. Merloy si accorse della situazione vedendo un liquido macchiare la parte esterna della valigetta e intervenne immediatamente. Quando raggiunsero il camerino, aprì il bagaglio e liberò unaumida e infuriata.“Merloy, sei un gran minchione! Per risparmiare il biglietto mi hai fatto viaggiare dentro un bagaglio a mano?” sbottò