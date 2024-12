Unlimitednews.it - Bittner “Contributo Sport e Salute premia il lavoro della Fipm”

ROMA (ITALPRESS) – Merito, trasparenza e sostenibilità sono alla base dell’assegnazione delle risorse agli organismiivi per il 2025, deliberata ieri dal CdA di, in piena sintonia con gli indirizzi del ministro per loe i Giovani, Andrea Abodi. Rispetto allo scorso anno, evidenziano da, crescono del 9% le risorse complessive, anche grazie a quanto deriva dal 32% del gettito fiscale generato dal movimentoivo e reinvestito in una logica di economia circolare. Alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno sono stati assegnati, complessivamente, 4.912.341 euro, con un aumento considerevole rispetto al 2024 (+425.294 euro, +9,48%). “Siamo davvero soddisfatti deldestinato alla nostra Federazione – le parole del presidente, Fabrizio-.