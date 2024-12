Metropolitanmagazine.it - Attentato mercatino di Natale in Germania, due morti e decine di feriti, arrestato l’attentatore

Almeno due persone sono morte esono rimaste ferite dopo che venerdì un’auto si è schiantata contro la folla in undinella città tedesca di Magdeburgo, hanno riferito le autorità locali. Nell’attacco sonoun adulto e un bambino e il presunto conducente è stato, ha dichiarato in una dichiarazione televisiva il primo ministro della Sassonia-Anhalt, Reiner Haseloff. Secondo una dichiarazione pubblicata sulla pagina Facebook della città, almeno 68 persone sono rimaste ferite, tra cui 15 in modo grave.Le immagini riprese dai social media, verificate dalla CNN, mostrano il momento raccapricciante in cui un’auto nera si è schiantata contro la folla neldi. Nel video,di persone sono ammassate alle bancarelle del mercato quando il veicolo le investe direttamente.