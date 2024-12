Cityrumors.it - Allarme in vista del Natale: “Vietato lanciare palle di neve”

Leggi su Cityrumors.it

Leggi curiose da tenere d’occhio, in particolare nel corso delle festività: mobili, auto esotto una lente insolitaOgni Stato ha le sue stranezze legislative, regole che spesso sorprendono per originalità o rigore. Tra divieti apparentemente bizzarri e norme nate per esigenze locali, alcune leggi spiccano per la loro capacità di suscitare curiosità, specie quando riguardano la vita quotidiana o attività che sembrano del tutto innocue.indel: “di” – Cityrumors.itIn una città dove la tutela dell’ordine pubblico è prioritaria, ad esempio, non è raro imbattersi in un divieto tanto curioso quanto rigoroso: nessun mobile imbottito può essere lasciato in giardini o cortili se non progettato per resistere all’esterno. Secondo il regolamento in questione, divani, materassi e poltrone devono restare all’interno, salvo poche eccezioni: è consentito esporli temporaneamente per traslochi, raccolta rifiuti o vendita.