Panorama.it - 15 libri che toccano l'anima (da mettere sotto l'albero)

1) Agatha Christie, Fiabe Gialle, Meridiani Mondadori, pp.1840, euro 80 Basta sapere che i dieci racconti e romanzi che compongono l’antologia sono a cura di Antonio Moresco, per avere la certezza che è da collezione. Definita dallo scrittore: “Estrema, realistica e mitico fiabesca”, la celebre giallista era una donna sfuggente, che tutta la vita sivalutò. O finse di farlo. Iniziò a scrivere per solitudine e per evitare di parlare alla gente. Geniale. Sulla copertina appare come una casalinga, come amava definirsi. Ma una seconda cover la ritrae bambina con i boccoli biondi, testimone delle crudeltà dell’infanzia che racconterà nelle sue storie, solo all’apparenza semplici. Non regalatelo, ma leggetelo, quando finalmente le feste ci avranno abbandonato. 2) Liz Moore, Il Dio dei Boschi, NNEditore, pp.