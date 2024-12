Lanazione.it - Viola il divieto di avvicinamento alla casa dei genitori: arrestato figlio aggressivo

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 20 dicembre 2024 - Maltrattava ianche con atteggiamenti violenti, così a maggio per un uomo di 36 anni era scattato ildifamiliare, con controllo dell’osservanza mediante dispositivi elettronici. L'uomo però hato la misura ed è stato. Ad arrestare il pregiudicato, gli agenti della Polizia che, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dsala operativa che il braccialetto elettronico dell’uomo aveva segnalato un alert, dovutozione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Per questo motivo, i poliziotti si sono subito messiricerca del 36enne che è stato rintracciato poco dopo in una tabaccheria di Corciano. Sentito in merito all’accaduto, l’uomo ha confermato di aver incontrato la madre per rientrare in possesso di alcuni oggetti personali.