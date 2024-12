Ilgiorno.it - Villanterio in lutto per Andreea Mihaela Antochi: comunità chiede giustizia

cittadino e campane che suoneranno a. Domenicasi stringerà attorno alla famiglia Lovin. Una famiglia spezzata che qualche giorno fa daaveva raggiunto il San Matteo perché, 30 anni avrebbe dovuto dare alla luce il piccolo Sasha e invece è tornato a casa soltanto il papà Florin Catalin Lovin. "Ho parlato con il parroco, don Luca Roveda – dice il sindaco Gianluigi Poma – e domenica a mezzogiorno ci sarà un minuto di silenzio per lasciar riecheggiare soltanto le campane che suoneranno acon le bandiere a mezz’asta". Il primo cittadino conosce il papà che descrive come un uomo molto buono e perfettamente integrato. "È un muratore bravissimo – prosegue – tutta ladiche è affranta per quanto successo, ora è pronta a stargli vicino".