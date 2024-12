Superman ha già battuto l’ultimo film del DCEU

Leggi su Cinefilos.it

ha giàdelIl primo trailer di James Gunn diha fatto breccia in Internet al momento della sua uscita, ma ha fatto molto di più che entusiasmare i fan del. Sono passate più di 24 ore da quando il trailer è stato pubblicato su YouTube e ha già generato più di 22 milioni di visualizzazioni a livello globale. Si tratta di un numero più alto di tre volte rispetto a quello messo assegno daldel, Aquaman e il Regno Perduto, che attualmente si attesta a sei milioni di visualizzazioni nonostante sia stato proiettato più di un anno fa. Le visualizzazioni dei trailer non corrispondono necessariamente al successo al botteghino, ma i sei milioni di visualizzazioni di Aquaman 2 sono stati sufficienti a far superare ali 400 milioni di dollari al botteghino mondiale.