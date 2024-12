Tvpertutti.it - Stefano De Martino rifatto, cosa ha cambiato? Parla chirurgo

Leggi su Tvpertutti.it

Deè diventato uno dei volti più amati della televisione, ma il suo successo non è solo legato al talento e alla simpatia. Da tempo, infatti, si vocifera che il conduttore di Affari Tuoi abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica per perfezionare il suo aspetto. Nonostante non abbia mai confermato apertamente di essersi sottoposto a interventi, esperti e osservatori continuano a discutere dei suoi presunti ritocchi.Le prime ipotesi su eventuali interventi estetici risalgono a un video pubblicato su TikTok da Alessandra Cecchini, una star del social network, che ha elencato i cambiamenti del volto di De. Il video ha generato curiosità tra i fan, spingendo molti a confrontare le foto del conduttore risalenti ai tempi di Amici di Maria De Filippi con quelle attuali.