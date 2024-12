Quotidiano.net - Stagione sciistica 2024-25: gli Appennini emiliani pronti con Alberto Tomba

Laè appena iniziata: e anche glirispondono presente. A cominciare da quelli, dove, con l’apertura di piste e impianti, è partita la Campagna Promozionale Neve di Apt Servizi Emilia-Romagna, con l’ex campione di scia fare da testimonial dell’Appennino per la-25. Per gli appassionati di sci, da Piacenza alla Romagna non c’è che l’imbarazzo della scelta. Merito anzitutto delle tre stazioni cosiddette ’regine’: il Comprensorio del Cimone (Mo), Corno alle Scale (Bo) e Cerreto Laghi (Re). Al Cimone si è investito su impianti di innevamento che impiegano tre giorni al posto di cinque per creare un manto nevoso di 40 cm, su una serie di battipista tecnologici e altri sistemi di sicurezza sulle piste. La nuova tecnologia permetterà di aprire le piste in tempi sempre più rapidi, consumando il 30% di energia in meno.