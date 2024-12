Anteprima24.it - Si fingono dipendenti Enel e raggirano anziana: arrestati in due

Tempo di lettura: 3 minutiAgenti della Polizia di Stato hanno eseguito una Misura Cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari per un uomo ed una donna, entrambi italiani e residenti in provincia di Torino, gravemente indiziati di un furto di preziosi mediante il raggiro di una signora ottantaseienne di Avellino.In particolare, a seguito dell’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di Avellino, coordinata da questa Procura della Repubblica, è emerso, allo stato delle indagini, che gli indagati, giunti in provincia di Avellino con un’autovettura noleggiata, al fine di trarre un ingiusto profitto si introducevano nell’abitazione della vittima, ubicata nel centro cittadino, impossessandosi della somma di € 4.600 oltre a vari gioielli di ingente valore economico.L’uomo, C.V.