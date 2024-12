Ilfattoquotidiano.it - Salvini assolto per il caso Open Arms, Meloni: ‘Accuse erano surreali’. Schlein: ‘Le sentenze si rispettano, ma il giudizio politico rimane’

“Unche dimostra quanto fossero infondate e surreali le accuse rivoltegli”. Così Giorgia, mentre dai banchi della maggioranza in Aula si sono levati gli applausi, ha commentato la sentenza di assoluzione per Matteoper il. Parole alle quali hanno fatto eco quelle di molti altri membri dell’esecutivo, dal vicepremier Antonio Tajani che ha esultato su X postando “C’è un giudice a Palermo! Un abbraccio a Matteo”, al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si è detto “infinitamente felice per Matteo. Ma soprattutto, da cittadino e da ministro, sottolineo l’importanza di questa sentenza che riafferma un principio importantissimo: non si può mettere sotto processo la linea politica di un governo. Di questo si stava parlando a Palermo. E la verità è che la strategia contro l’immigrazione irregolare attuata dall’allora ministro dell’Interno Matteorappresentava coerentemente la linea politica del Governo Conte 1, collegialmente perseguita dall’esecutivo con il sostegno della maggioranza parlamentare.