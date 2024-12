Secoloditalia.it - Salvini assolto: la sinistra impazzisce. Boldrini: “La sentenza? Conta di più la condanna politica…”

Formula piena, il fatto “non sussiste”. Matteoè statodal Tribunale di Palermo per l’inchiesta sulla Open Arms, ma la, pur incassando unache delude la parte politica che spalleggia l’attività delle Ong e coltiva la teoria dell’accoglienza a tutti o quasi, non molla l’osso. E rilancia: “Perresta lapolitica.”. E quindi?Migranti,incredula“Le sentenze si rispettano e questa dimostra che i giudici agiscono nella loro autonomia. La destra non potrà dire che sono ‘zecche rosse’, affermazione purtroppo usata molte volte. Rimane inalterato il nostro giudizio politico:non ha difeso i confini dell’Italia, ha tenuto per settimane in mezzo al mare 147 naufraghi tra cui donne e bambini per meri calcoli elettorali”, è il primo commento di Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.