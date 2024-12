Ilrestodelcarlino.it - Rcf regala un premio da 2.500 euro ai dipendenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 20 dicembre 2024 – Duemilacinquecentoin più in busta paga, a pochi giorni dal Natale. Così l’azienda Rcf di Mancasale - azienda reggiana costituita nel 1949, tra i leader mondiali nella produzione di sistemi audio professionali - ha premiato i propriper i vent’anni di attività dell’attuale management. A renderlo noto al Carlino sono stati gli stessi lavoratori, che sono venuti a conoscenza delsolo dopo aver ricevuto la busta paga del mese di novembre: “L’azienda non ci aveva comunicato nulla, è stato un regalo inaspettato”, dicono. Una delle motivazioni alla base del riconoscimento sarebbe stata anche la bravura dei lavoratori nell’aver affrontato in questi ultimi anni il difficile periodo della pandemia. “Da 150 milioni didi fatturato, l’azienda, nel periodo del Covid, è arrivata a 40 milioni, perché ovviamente non si potevano organizzare gli eventi.