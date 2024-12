Ilnapolista.it - Ranieri: «Non ho ancora discusso con la Roma del mio ruolo il prossimo anno»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico dellaClaudioha tenuto la conferenza stampa per il match di campionato contro il Parma.: «Non hocon lasul mioil»Il Parma che tipo di avversario è?«E’ una squadra vivace e verticale. Non voglio vedere il secondo tempo di Como. Tutti gli attaccanti sono bravi. Non gioca nella propria metà campo. A volte fun 4-2-4. Dobbiamo essere attenti e pronti».Qual è per lei la posizione di Ndicka?«Ndicka si trova più a suo agio al centro sinistra. Mi porta palla e non è bloccato centralmente».Hummels e Paredes sono molto importanti per lei. È soddisfatto del loro rendimento?«Sono due monumenti per me, per qualità tecniche e leadership. Naturalmente uno capisce quanto è leader quando ce l’ha a disposizione. Con la leadership si nasce.